El 2021 está signado políticamente por las elecciones legislativas y en ese marco se expresó Ramón Mestre quien se despegó de Mauricio Macri quien presentó su libro la semana pasada en Córdoba e impulsó a Gustavo Santos, exministro de Turismo durante su gobierno.

“A nosotros no nos gusta que nos impongan nada. No nos gusta el dedo. Si por el diálogo no se puede elegir tendremos la interna en las PASO”, indicó el exintendente capitalino a Cadena 3.

“La UCR elegirá a sus candidatos y en el marco de diálogos y consensos. Si nos ponemos de acuerdo entre todos se armará una lista que podemos tener la posibilidad de compartir en la elección de este año. Si no es así está el método de las PASO”, enfatizó Mestre, expresidente de la UCR local, espacio que integra la alianza Juntos por el Cambio en Córdoba.

En este sentido volvió a apuntar contra Macri y aseguró que “es un dirigente más de Juntos por el Cambio” y que vino a Córdoba para “hacer campaña por los hombres y mujeres del PRO y nosotros no nos sentimos aludidos”.

El martes último varios sectores del radicalismo también se manifestaron en desacuerdo con las expresiones de Macri por tratar de imponer la candidatura de Santos sin debatir al respecto dentro de la UCR y de la alianza, además de haber ponderado la gestión de Gobierno de Schiaretti.

Mediante una nota enviada al presidente de la UCR provincial, Marcos Carasso, los firmantes solicitaron que en el próximo plenario provincial se incorpore como punto de debate si el radicalismo debe continuar como principal socio político de Juntos por el Cambio.

“El radicalismo tiene la obligación de estructurar una fuerza política cuya cabeza y columna vertebral sea la Unión Cívica Radical con vocación frentista, que encuentre las soluciones a los problemas que el peronismo no logra tras 21 años de gestión” en la provincia, destacaron en la misiva.