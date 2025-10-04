Vía Córdoba / Video

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este sábado 4 de octubre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
4 de octubre de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este sábado 4 de octubre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este sábado fueron: en primer lugar el 9211, seguido del 0750 y el 3305, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 9211- el Minero
  2. 9407- el Revolver
  3. 9278- la Ramera
  4. 8946
  5. 1642
  6. 0884
  7. 5867
  8. 5139
  9. 5012
  10. 4492
  11. 1282
  12. 6937
  13. 4608
  14. 7638
  15. 5852
  16. 9303
  17. 8094
  18. 3252
  19. 1701
  20. 8143

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 9211 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 11 representa el Minero.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este sábado no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

