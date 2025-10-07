Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este martes 7 de octubre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 7 de octubre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 7 DE OCTUBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 4563, seguido del 4338 y el 2815, en segunda y tercera posición, respectivamente.

4563- el Casamiento 4338- las Piedras 2815- la Niña 0914 4207 7296 1098 1867 9906 5360 7507 0294 0713 9849 4992 0392 0081 2859 7108 9142

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4563 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 63 representa el Casamiento.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 7 DE OCTUBRE

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.



