Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 6 de octubre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba

6 de octubre de 2025,

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 6 de octubre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 6 DE OCTUBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 5203, seguido del 3951 y el 3767, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 5203 - el San Cono
  2. 3951 - el Serrucho
  3. 3767 - la Mordida
  4. 3657
  5. 1626
  6. 6575
  7. 9849
  8. 5121
  9. 8366
  10. 0754
  11. 0698
  12. 0702
  13. 4725
  14. 1239
  15. 2255
  16. 8801
  17. 6161
  18. 5758
  19. 3964
  20. 1773

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5203 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 03 representa el San Cono.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

