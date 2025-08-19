Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este martes 19 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

19 de agosto de 2025,

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 19 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 19 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 4644, seguido del 9892 y el 3395, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4644- la Cárcel
  2. 9892- el Médico
  3. 3395- los Anteojos
  4. 9300
  5. 3502
  6. 7932
  7. 5367
  8. 7760
  9. 1171
  10. 6233
  11. 8945
  12. 9581
  13. 1434
  14. 8313
  15. 4034
  16. 2983
  17. 0457
  18. 9881
  19. 8907
  20. 8866

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4644 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 44 representa la Cárcel.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 19 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este martes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

