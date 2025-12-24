Quién es Remo, el Papá Noel de Córdoba que hizo su última caravana este 24

Este martes, Río Cuarto vivió una jornada histórica por la despedida de Remo Presbiterio, el famoso Papá Noel de la ciudad, quien realizó su última caravana. Durante 25 años consecutivos, este vecino se vistió de rojo para darle una alegría a los ciudadanos. La despedida generó movilizaciones masivas en arterias principales buscando saludar al hombre quien transformó cada víspera navideña mediante actos solidarios.

Se despidió Remo, el Papá Noel de Córdoba tras 25 años

El trayecto inició a las 7.30 desde la intersección entre Tierra del Fuego y Antonio del Valle. El itinerario incluyó paradas fundamentales como el Hospital San Antonio de Padua, donde aguardaban recién nacidos o niños internados. También visitaron el Cottolengo Don Orione junto a diversas clínicas privadas, finalizando en asilos para brindar afecto hacia abuelos que esperaban ansiosos ese regalo anual. Cada posta estuvo cargada de lágrimas compartidas entre médicos, pacientes y familiares.

La última ruta de Remo, el “Papá Noel” riocuartense: 25 años de amor al prójimo (Andrés Oviedo/Puntal).

Su motor principal resultó ser el compromiso social desinteresado coordinado por una mesa chica de voluntarios que organizaron la logística necesaria. Presbiterio recordó escenas impactantes dentro de terapias intensivas, las cuales transformaron su mirada sobre la existencia humana durante estas dos décadas y media de labor ininterrumpida. Aquella camioneta verde junto al trineo lleno de ilusiones se convirtieron en símbolos representativos del esfuerzo comunitario.

Remo. El “Papa Noel” de Río Cuarto realizó su última caravana solidaria tras 25 años consecutivos (Gentileza LV16).

“Tengo que ser agradecido de todo lo que ha generado esta caravana en todos estos años. Uno ha crecido como ser humano y nuestros hijos han crecido. Mis hijos tenían 7 meses y 3 años, o sea que crecieron con la caravana y entendieron desde chicos que las Navidades no son iguales para todos”, dijo Remo a Puntal.