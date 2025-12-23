Vía Carlos Paz

Sin trineo pero con estribos: Papá Noel visitará a los vecinos de Cabalango

La localidad serrana apuesta por una Navidad con identidad propia. La recorrida a caballo iniciará por la tarde para repartir alegría e ilusión en la previa de las fiestas.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de diciembre de 2025,

Sin trineo pero con estribos: Papá Noel visitará a los vecinos de Cabalango
Foto de archivo

El espíritu navideño se vivirá de una manera muy especial este lunes en Cabalango. En lugar de su clásico trineo, Papá Noel llegará a caballo, en una iniciativa que busca combinar las costumbres de la región con la magia de la Nochebuena. La actividad comenzará a las 18:00 horas, momento en que la cabalgata iniciará su marcha por los diferentes sectores de la localidad para que los vecinos puedan disfrutar del evento sin alejarse de sus hogares.

Esta propuesta, impulsada para reforzar el sentido de comunidad, permitirá que grandes y chicos puedan saludar al visitante, tomarse fotografías y compartir un momento de alegría en la previa de las fiestas. Al realizarse a caballo, la visita adquiere un tinte campero y festivo que transforma la jornada en un encuentro vecinal único.

Desde la organización invitaron a todos los residentes y turistas a salir a las veredas para acompañar el recorrido y sumarse a esta iniciativa que llena de color y esperanza las calles de Cabalango.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS