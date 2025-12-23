Sin trineo pero con estribos: Papá Noel visitará a los vecinos de Cabalango

El espíritu navideño se vivirá de una manera muy especial este lunes en Cabalango. En lugar de su clásico trineo, Papá Noel llegará a caballo, en una iniciativa que busca combinar las costumbres de la región con la magia de la Nochebuena. La actividad comenzará a las 18:00 horas, momento en que la cabalgata iniciará su marcha por los diferentes sectores de la localidad para que los vecinos puedan disfrutar del evento sin alejarse de sus hogares.

Esta propuesta, impulsada para reforzar el sentido de comunidad, permitirá que grandes y chicos puedan saludar al visitante, tomarse fotografías y compartir un momento de alegría en la previa de las fiestas. Al realizarse a caballo, la visita adquiere un tinte campero y festivo que transforma la jornada en un encuentro vecinal único.

Desde la organización invitaron a todos los residentes y turistas a salir a las veredas para acompañar el recorrido y sumarse a esta iniciativa que llena de color y esperanza las calles de Cabalango.