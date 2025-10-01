Quién es Cristina Invernizzi, la cordobesa casada con el reconocido “Lobo de Wall Street”

Jordan Belfort, el verdadero “Lobo de Wall Street”, se hizo viral en el inicio de la semana por sus declaraciones respecto a la Argentina. En su visita, pasó un buen tiempo en la provincia de Córdoba gracias a la influencia de Cristina Invernizzi, su esposa.

QUIÉN ES LA ESPOSA DEL VERDADERO LOBO DE WALL STREET

Invernizzi nació el 7 de abril en la ciudad de Villa María, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Allí fue reina de diferentes concursos que marcaron el inicio de su camino como modelo. No obstante, se mudó a la Capital para formarse.

Cristina Invernizzi y Jordan Belfort. Una historia que subió.

“Yo estudié en Córdoba Recursos Humanos y Martillera y Corredora Pública para seguir el mandato familiar”, explicó en una entrevista a Infobae. Luego, partió a Buenos Aires para perfeccionarse como actriz.

La cordobesa trabajó en obras de teatro under, hizo de Velma Kelly en el musical Chicago y actuó en la película Decime qué se siente la venganza y en la serie web SRL. También realizó publicidades para distintos países y tuvo su marca de trajes de baño: Lucky Blond.

CUÁNDO SE CONOCIERON LA CORDOBESA Y EL LOBO DE WALL STREET

Pero tras un tiempo viajó a Ciudad de México para probar suerte en productoras latinas de renombre. Inclusive, participó en “Cita a Ciegas”, del Canal de las Estrellas, pero el destino quiso que se cruzara con Belfort.

Cristina Invernizzi y Jordan Belfort

El Lobo de Wall Street había ido al país azteca para dar una charla en Guadalajara. En un restaurante, quedó anonadado con la belleza de la joven de Villa María que estaba sentada a pocas mesas de distancia.

“Después de que nos vimos la primera vez y empezamos a chatear por Instagram, él me invitó a otra conferencia suya en Ciudad de México. Cuando volvimos a encontrarnos, me dijo: “Ay, te quiero seguir conociendo”, rememoró Invernizzi.

Cristina Invernizzi y Jordan Belfort.

En ese entonces, ella no manejaba con falibilidad el inglés y confesó: “Le conté la verdad, que había estado siguiendo la conversación gracias al traductor”. El Lobo le respondió “no te preocupes, no importa, yo voy a aprender español” y estudió hasta 14 horas por día, según confesó la modelo.

CÓMO FUE ESTAR CON EL LOBO DE WALL STREET AL INICIO

“La película (El Lobo de Wall Street) es fuerte, porque muestra a un hombre con un montón de excesos, de mujeres… Obviamente debe ser complicado que te llegue el éxito tan joven y tener acceso a todo”, expresó sobre la primera impresión de su novio.

El verdadero lobo de Wall Street que está casado con una cordobesa y visitó Argentina.

“Pero hoy él es totalmente diferente, más maduro, con el aprendizaje de lo que hizo mal y de lo que hizo bien”, contó la cordobesa. Al principio de la relación, ella estuvo “muy atenta, muy alerta viendo que no fuera lo opuesto de lo que quiero”.

Ambos se volvieron a ver en Miami, donde ella asegura que fue algo “increíble” porque se entendieron todo el tiempo. La llegada de la pandemia obligó que convivieran repentinamente.

CÓMO ES LA VIDA DE LA CORDOBESA Y EL LOBO DE WALL STREET

“Jordan es de Nueva York, pero vive en Los Ángeles, y yo hacía rato que tenía pensado irme allí para hacer un curso intensivo de inglés”, contextualizó la cordobesa. En cuarentena, según sus palabras, vivieron “una prueba de fuego” y se llevaron “súper bien”.

“Para mí fue muy fácil desde el principio vivir con él, tenemos una relación muy sana, de mucho amor, de estar pendientes de lo que necesitamos, muy conectados los dos”, aseveró.

Por último, Invernizzi ponderó que su esposo desde 2021 es alguien muy gracioso y divertido. “El sentido del humor nos unió siempre. Recientemente, el Lobo de Wall Street la definió de una manera muy especial: “Es hermosa por dentro y por fuera, tiene un gran corazón. A través de ella aprendí la belleza de los argentinos”.