Quién es Cande, la novia cordobesa de Roly Serrano y que tiene 44 años menos

El actor Roly Serrano confirmó públicamente su noviazgo con Candelaria Saldaño Vicente, una joven profesional del medio artístico cordobés. La noticia surge en medio de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, ciudad donde se produjo el primer contacto entre ambos. Serrano, quien recientemente atravesó un grave accidente vial que puso en riesgo su vida, definió este vínculo como un “premio” tras su recuperación.

Quién es la novia cordobesa de Roly Serrano

Candelaria Saldaño Vicente cuenta con cierta trayectoria en el ámbito teatral de la provincia. Según su perfil profesional, es Licenciada en Teatro y Profesora de Teatro, títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además, completó su formación en el Seminario de Teatro Jolie Libois, una de las instituciones de formación actoral más prestigiosas del medio local.

La relación trasciende lo estrictamente personal, ya que la pareja comparte proyectos laborales en la actual temporada serrana. Ambos forman parte del elenco de la obra “Suspendan la boda”, que se presenta en el Teatro Candilejas 1. Asimismo, Saldaño Vicente integra el equipo de la pieza “Yepeto”, donde acompaña a Serrano en sus tareas cotidianas y profesionales.

Fuentes cercanas al entorno de los artistas indican que la convivencia durante este verano los muestra “más unidos que nunca”. Candelaria no solo comparte el escenario con el actor, sino que cumple un rol fundamental en su asistencia diaria, facilitando su proceso de rehabilitación tras el siniestro vial sufrido meses atrás.

Hoy, el actor de 70 años no oculta su presente afectivo. “Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino”, expresó Serrano al referirse al impacto positivo de la joven en su vida.