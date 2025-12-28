Ovación de pie y emoción en el estreno de Nazarena Vélez en Carlos Paz

La cartelera teatral de Villa Carlos Paz sumó una de sus propuestas más esperadas para la temporada de verano 2026. Con una sala colmada, “Suspendan la boda, la magia continúa” levantó el telón en el Teatro Candilejas 1 y dejó una primera impresión positiva, con risas, emoción y una ovación de pie que selló la noche inaugural.

La producción encabezada por Nazarena Vélez propone una comedia que combina humor clásico, una cuidada puesta en escena y momentos sensibles, en una fórmula que apunta a consolidarse como una de las protagonistas del verano cordobés.

Emoción por el estreno de Nazarena Vélez en Carlos Paz

El elenco está integrado por Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Roly Serrano y Nacho Castañares, una combinación que busca equilibrar experiencia y nuevos talentos sobre el escenario. La química entre los actores fue uno de los aspectos destacados por el público en esta primera función.

En particular, el debut actoral de Nacho Castañares despertó curiosidad y atención. En sus primeros pasos teatrales, logró integrarse con naturalidad a la dinámica del grupo y sostener el ritmo de la comedia, aportando frescura a la propuesta.

El regreso más emotivo de la noche: Roly Serrano

Uno de los momentos más significativos del estreno fue la aparición de Roly Serrano, quien interpreta a un hechicero dentro de la historia. Su regreso a los escenarios tiene un fuerte valor simbólico para el ambiente artístico, luego de atravesar problemas de salud que lo mantuvieron alejado del trabajo.

Estrenó "Suspendan la boda, la magia continúa" en Carlos Paz. (Foto: Prensa)

Al finalizar la función, Nazarena le dedicó unas palabras que emocionaron a la sala: “Realmente me emociona tenerte acá, Roly. Sos un maestro. Le das magia y le vamos a seguir dando magia todas las noches”. Serrano, visiblemente conmovido, agradeció el reconocimiento con una frase que fue acompañada por un aplauso unánime: “Soy un ejemplo de que el futuro te da y te devuelve. Estoy vivo y acá de nuevo con ustedes”.

Puesta en escena y funciones en Carlos Paz

Para esta temporada 2026, la obra presenta una escenografía renovada y una puesta en escena ambiciosa, pensada para ofrecer una experiencia de entretenimiento familiar y consolidar su lugar dentro de la competitiva cartelera de Carlos Paz.

Las funciones de “Suspendan la boda, la magia continúa” se realizan de martes a domingos en el Teatro Candilejas 1. Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en boletería o a través de la plataforma Plateanet.