Qué dice la Caminera de Córdoba sobre manejar tomando mate y de cuánto es la multa

Las autoridades viales de Mendoza confirmaron que manejar tomando mate puede ser sancionado. Ante el debate nacional y el valor de la infracción, locales y turistas en Córdoba empezaron a preguntar sobre la situación en la provincia.

Mendoza aplica multas de hasta 500 mil pesos por manejar tomando mate

Las autoridades viales cuyanas explicaron que el accionar puede ser sancionado bajo la figura de falta grave por distracción. La carencia del “dominio efectivo del vehículo”, según tipicaron, es el motivo de la sanción.

Mendoza aplica multas por tomar mate y manejar al mismo tiempo.

El argumento surge de la actualización de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que se concretó el martes 18 de marzo de 2025. La falta puede derivar en multas que alcanzan hasta los 500.000 pesos, además de la posible quita de puntos en el sistema de licencias, según la gravedad de la falta y la evaluación del agente de tránsito.

Qué dice la Caminera de Córdoba sobre manejar tomando mate

Ante la consulta popular y la nueva Ley de Tránsito N° 11.096 en Córdoba, el Director General de Prevención Accidentes de Tránsito de Córdoba, Miguel Ángel Rizzotti, explicó el alcance de la normativa.

Policía Caminera de Córdoba. (Archivo / La Voz)

“Respecto al mate o fumar, la infracción no es por el acto en sí, sino por no conducir con ambas manos al volante. Cualquier distracción de segundos puede producir un desastre”, indicó, en diálogo con Cadena 3.

De cuánto es la multa por manejar tomando mate en Córdoba

Por su parte, en diálogo con Vía Córdoba, la Policía Caminera contextualizó: “Dentro de la ley no está aclarado que ‘tomar mates’ esté prohibido, si está tipificado que cualquier tipo de distracción que no permita conducir con las dos manos al volante o controlando los comandos del vehículo es pasible de sanción”.

Por ello, se entiende que si “un conductor bebe mates, utiliza el celular, come o realiza una acción que no sea pilotar el vehículo esta prohibido”. Con la actualización, conducir sin las dos manos al volante se constituye una falta grave, y el juez es quien determina el valor. “Puede variar un poco pero sería alrededor de 84.400 pesos”, cerró.