Cuáles son las aplicaciones que detectan radares de velocidad en Córdoba

Los radares de velocidad ya son una realidad en la ciudad de Córdoba. Los controles se despliegan en las principales avenidas de la capital y quienes infrinjan las leyes enfrentarán multas, que serán un gasto imprevisto este verano.

Según detalló la Municipalidad de Córdoba, se utilizan dos radares portátiles TruCam II, pistolas láser de uso internacional y homologadas por el Inti. Los aparatos son capaces de detectar la velocidad de los vehículos con precisión “incluso a larga distancia y durante la noche”. La decisión fue tomada tras los fastuosos porcentajes de siniestros viales, que indican que el 62 por ciento de los vehículos en Córdoba capital circulan a velocidades superiores a las permitidas.

Las aplicaciones que permiten detectar radares de velocidad

Los radares notifican cuando vehículos circulan a más de 40 kilómetros por hora en calles barriales, y 60 km/h, en avenidas. Si los automovilistas son marcados por el radar, serán apercibidos y luego, multados con sanciones económicas que pueden llegar a los 200 mil pesos.

Esta nueva política ha puesto en vigencia, nuevamente, las aplicaciones que detectan radares en tiempo real. En Córdoba, las dos más populares son:

RadarBot: su función central es detectar los radares (fijos y móviles), informar y evitar que seas multado por un despiste. De esta manera, informa con antelación de los puntos que debemos prestar especial atención al límite de velocidad. Está disponible para Android y iOS. Una ventaja: el aviso que realiza la app es por audio , lo que permite el uso en el vehículo sin descuidar la circulación.

