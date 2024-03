Proyecto en la Legislatura para oponerse a que Córdoba sea sede del “pacto de mayo”

Dante Rossi y Sebastián Peralta, legisladores radicales del bloque Construyendo Córdoba, presentaron este lunes un proyecto que busca que la Legislatura provincial exprese su rechazo a la decisión del Gobierno nacional para que Córdoba sea el escenario para el desarrollo del “pacto de mayo”, propuesto por el presidente Javier Milei.

Ambos parlamentarios fundamentaron que para que esto se concrete, previamente “deberían llegar los fondos que por ley le corresponden para afrontar el pago del subsidio al transporte interurbano, el fondo docente y los destinados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones”.

Los legisladores solicitaron, además, que se incluyan en el tratamiento temas, como “la eliminación de la indigencia y combate frontal contra la pobreza; el fortalecimiento de la educación pública, como generadora de igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente; y el fin de la grieta en la Argentina”.

EN CONTRA DEL “AJUSTE SALVAJE”

“El Presidente está llevando adelante un ajuste salvaje, sin precedentes, que dejará al 60% de los argentinos en condiciones mínimas de bienestar. Lo hace lanzando todo tipo de insultos contra los que piensan distinto. Pero, entre las medidas aplicadas, va de suyo un claro ataque al federalismo”, plnateó Dante Rossi.

“Córdoba está siendo perjudicada como pasó durante los años del kirchnerismo. Se ha resuelto a eliminar el Fondo Compensador del Interior, el cual estaba destinado a financiar y subsidiar el transporte interurbano en las provincias y del que Córdoba era una beneficiada directa. Llevó el boleto a una escalada de aumento en los colectivos urbanos y ni qué hablar del transporte interurbano”, insistió.

RECLAMO POR LA CAJA DE JUBILACIONES

“Preocupa también el no envío de fondos a las 13 provincias que no transfirieron el sistema previsional a la Nación, siendo Córdoba una de ellas. Además, la eliminación del Fonid perjudica directamente el salario de nuestros docentes, en un porcentual que va entre el 7% y el 10% de lo que percibían. También preocupa que entre los 10 puntos que el Presidente explicitó para incorporar en el Pacto de Mayo no existe ninguna mención al combate contra la pobreza y la indigencia”, se detalló en los fundamentos del proyecto.

“No podemos aceptar que con bombos y platillos se elija a Córdoba como sede para la suscripción de un pacto que conlleva una imposición: la aprobación de la ley ómnibus y el restablecimiento del impuesto a las ganancias”, se resumió en la presentación del proyecto de rechazo.