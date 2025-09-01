Preocupación en Córdoba: un niño de 12 años llevó un arma de fuego a la escuela

Este lunes, se encendieron las alarmas en una institución educativa de la zona norte de la ciudad de Córdoba. Allí, un alumno de 12 años, que cursa sexto grado, llevó un arma de fuego para mostrársela a sus compañeros.

Córdoba: un niño llevó un arma de fuego a la escuela

El niño llevó una pistola 9 milímetros desarmada, que pertenece a su padre, quien se desempeña como agente de policía. Tras conocerse el incidente, el hombre se presentó en el establecimiento para asegurar el armamento.

En ese momento, ofreció sus disculpas por lo sucedido. Desde el Ministerio de Educación provincial, se informó sobre un trabajo coordinado con la escuela y la familia implicada, con el fin de salvaguardar la integridad del alumno y ofrecer acompañamiento a toda la comunidad educativa.