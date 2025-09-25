Polémico: un reconocido restaurante de Córdoba ofrece lechuga a la plancha

A pocos meses de su apertura, un restaurante de Córdoba se volvió conocido por llevarse el premio a la mejor milanesa de la provincia. Sin embargo, está otra vez en la mira por un plato particular que ofrece en su local de Cerro de las Rosas: lechuga a la plancha.

Un restaurante de Córdoba ofrece lechuga a la plancha

Se trata del restaurante Ciudadano, que entre las alternativas que presenta el menú, hay bocados que llaman la atención del público. Uno de los más inusuales es el “cogollo”, que vale 6.500 pesos. Dicho plato consiste en un ramo de lechuga cocinado a la plancha. Este ítem se complementa con un crocante de queso y panko, salsa alioli y alga nori.

A pesar de la novedad que representa su propuesta, este sitio alcanzó un gran reconocimiento por un plato muy popular: la milanesa. El plato, nombrado como el mejor por Circuito Gastronómico, consiste en una pieza de bife de chorizo rebosada con panko, de dos centímetros de espesor, y se sirve con fideos “moñito”.