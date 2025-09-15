La milanesa más grande del país se hace en Córdoba en un histórico restaurante

Con más de 60 años de historia, en avenida Emilio Olmos al 265 se mantiene un tradicional restaurante de Córdoba: La Perla. A pesar de que en 2020, tuvo que cerrar casi todas sus sucursales por la pandemia, se trata de un local gastronómico que logró mantenerse vivo.

Fue fundado por la familia Antonacci en 1955 y a fines de 1990, fue una cocinera llamada Rosita quien le dio un sello inconfundible: un corte longitudinal a la nalga para lograr milanesas que “se salen del plato”. En este sentido, el propio restaurante presume que tiene la “milanesa más grande del país”.

La milanesa más grande del país se hace en Córdoba

El lugar cuenta con una amplia variedad de opciones caseras, que invitan a toda la familia. Entre sus platos, se destacan sus más de 10 variedades de milanesas. Pero, hay una que resalta por su tamaño: la “Mila-grosa”, un plato que alcanza para tres personas y contiene queso, jamón, huevo, salsa de tomate y papas fritas como acompañamiento.

El plato tiene un valor de cercano a los 30.000 pesos, unos 10.000 por persona si comen tres. Otra alternativa que sobresale en su menú es “la tortinesa”, una tortilla de papa enorme con una milanesa en medio.