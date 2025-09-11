Vía Córdoba / Desaparecidos

Piden ayuda para dar con el paradero de una adolescente de 15 años en Córdoba

Se trata de Alma Mía Trinidad Olea, quien fue vista por última vez a mediados de agosto.

Piden ayuda para dar con el paradero de una adolescente de 15 años en Córdoba
Este jueves, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín pidió colaboración a los ciudadanos para dar con el paradero de Alma Mía Trinidad Olea, quien tiene 15 años. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la joven desapareció a mediados de agosto.

Alma se habría ausentado de su domicilio en Cosquín con la siguiente vestimenta: jean azul, campera rosa y negra de nylon, y zapatillas con tiras blancas. La adolescente es de contextura física delgada, tez blanca, mide 1.60 metros, tiene ojos marrones y pelo oscuro y corto, a la altura de los hombros.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos n° 56801, 56802 o 56803, a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

