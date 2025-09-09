Pesar en Córdoba: murió el padre de Matías Chirino, el soldado que falleció en un bautismo

Ezequiel Chirino, conocido por su incansable lucha por el fallecimiento de su hijo soldado en un ritual de iniciación del Ejército, falleció en las últimas horas. Su muerte ocurrió tras un siniestro vial sufrido el 11 de agosto en la Ruta 8 en Córdoba.

Mientras se dirigía a su trabajo, perdió el control de su vehículo, cayendo a la banquina. Las lesiones producto del impacto resultaron graves, y a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse. Permaneció dos semanas internado.

Murió el padre de Matías Chirino, el soldado que murió en un bautismo

La figura de Ezequiel se volvió pública a raíz del fallecimiento de su hijo, Matías Chirino, en junio de 2022. El joven militar, de 22 años, murió durante un brutal ritual de “bienvenida” o “bautismo” en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, en Corrientes.

En esa jornada, Matías fue sometido a severos castigos físicos, los cuales culminaron con su vida. Lo obligaron a consumir alcohol en exceso, realizar actividades físicas extenuantes y zambullirse en una pileta con agua helada y sucia, con temperaturas de apenas 3°C. Tras una noche de abusos y descontrol, fue abandonado sin abrigo en un colchón en el suelo. La autopsia determinó que sufrió una broncoaspiración por alimentos, atragantándose con su propio vómito.

En su incansable búsqueda de justicia, Ezequiel manifestó públicamente su convicción de que todos eran culpables de la muerte de su hijo y que nadie hizo algo para evitar el desenlace fatal. El caso resultó en la condena de ocho militares.

Los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga; los tenientes Exequiel Emanuel Aguilar y Darío Emanuel Martínez; y el subteniente Luis Facundo Acosta recibieron penas de ocho años de prisión. Fueron declarados culpables del delito de “abandono de persona en concurso con abuso de autoridad”. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 20 años por homicidio, la calificación fue distinta. Otros tres exmilitares, Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata, fueron absueltos.