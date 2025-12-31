Perfectos para Año Nuevo: cómo guardar los sándwiches de miga, según un reconocido local de Córdoba

Los sándwiches de miga son una de las preparaciones más elegidas por los argentinos en la previa de la cena de Año Nuevo. En este contexto, un reconocido local de Córdoba, Marfer, dio tres consejos sobre cómo guardar la preparación para esta noche y días posteriores.

En diálogo con Vía Córdoba, Sofía Insua, tercera generación del local familiar que tiene 50 años en el comercio alimenticio, compartió las acciones fundamentales para que el emparedado no pierda su consistencia ni se arruine.

Fabrica de Sandwiches Marfer cumplió 50 años (Pedro Castillo / La Voz)

No llevar de un día para otro lechuga ni tomate porque la primera se quema por el frío y la segunda moja demasiado el pan. No encimar un paquete sobre el otro. Colocar una bandeja con un film separador para que no absorba la humedad del pan y no abrir la bolsa hasta el momento de servir.

El empaquetado de los emparedados de Marfer. (Pedro Castillo / La Voz)

