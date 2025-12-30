¿Mesa adentro o mesa afuera?: cómo estará el tiempo para Año Nuevo en Córdoba

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 31 de diciembre se presentará con temperaturas elevadas, típicas del verano cordobés. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 26°C, lo que anticipa una noche cálida para Año Nuevo.

Durante la jornada, el cielo se mantendría parcialmente nublado, y totalmente cubierto por la noche. Este es un dato clave para quienes planean mesas largas en patios, jardines o galerías: si bien no se prevén lluvias generalizadas, la inestabilidad típica de fin de diciembre no puede descartarse por completo.

Año Nuevo en Córdoba: ¿Mesa adentro o mesa afuera?

Para quienes eligen celebrar al aire libre, la recomendación es tomar precauciones. El calor se sentirá durante gran parte del día, por lo que se sugiere mantener los alimentos refrigerados, hidratarse con frecuencia y optar por espacios ventilados. Hacia la noche, la temperatura seguirá siendo agradable, ideal para una cena afuera, siempre que exista un plan B bajo techo ante un eventual cambio del tiempo.

El 31 de diciembre suele combinar altas temperaturas, humedad y nubosidad variable, un combo clásico del verano en Córdoba. Este escenario también impacta en el traslado nocturno y las reuniones familiares, por lo que se aconseja seguir el pronóstico hora a hora y atender posibles alertas meteorológicas.

Todo indica que la mesa afuera es posible, pero con cautela. El clima acompañará en general, aunque el verano cordobés siempre deja margen para sorpresas. Estar atentos será la clave para despedir el año sin sobresaltos.