Ranking de Año Nuevo: Villa Carlos Paz lidera los destinos más buscados en Córdoba

A pocos días del cierre de un año intenso, los viajeros argentinos ya han definido sus coordenadas para celebrar el cambio de ciclo. En este contexto, Booking.com reveló que la provincia de Córdoba vuelve a consolidarse como uno de los polos turísticos más atractivos del país, con Villa Carlos Paz posicionándose como el destino cordobés con mayor volumen de búsquedas para este Año Nuevo.

El informe de la plataforma de reservas destaca que la búsqueda de descanso y renovación de energías es la prioridad de la comunidad viajera en este tramo final de diciembre. Detrás de Carlos Paz, el ranking provincial muestra una fuerte presencia de la capital y el Valle de Calamuchita: la Ciudad de Córdoba ocupa el segundo lugar, seguida de cerca por la impronta europea de Villa General Belgrano.

La lista de los cinco destinos más consultados en la provincia se completa con Mina Clavero, consolidando al Valle de Traslasierra, y Santa Rosa de Calamuchita. Esta diversidad de localidades elegidas refleja el interés de los turistas por combinar la oferta de espectáculos y vida urbana con la tranquilidad de los ríos y las sierras cordobesas.

Desde el sector turístico, estos datos son recibidos con optimismo para el inicio de la temporada estival, confirmando que la provincia sigue siendo la opción predilecta para quienes buscan celebrar viajando. Con una ocupación que promete ser elevada, Villa Carlos Paz se prepara para ser, una vez más, el epicentro de los festejos de fin de año en el interior del país.