“Después del 1-0, el rival fue superior. Tuvimos dos o tres llegadas en las que casi sacamos el empate, pero Argentinos ganó merecidamente. Fue el partido en que menos conseguimos cosas colectivamente”. El sinceramiento de Pedro Caixinha tras la derrota de Talleres en La Paternal, la tercera por Copa de la Liga Profesional desde que asumió (no sumó puntos) y que depositó al equipo en el fondo de la tabla.

“No puedo decir que haya algo que me preocupe tanto. Previo a este partido hablamos de que el equipo venía creciendo, con una dinámica interesante e idea clara. Eran buenos momentos, pero al final perdíamos. Le dijimos a los jugadores: ‘El equipo viene creciendo, pero necesitamos hacerlo bajo victorias”. Hicimos temprano el gol, pero no supimos mantenerlo o hacer un poco más”, ahondó en su análisis el técnico portugués.

“Fue el partido donde el equipo se alargó más. Por la cancha y por conocer al rival, queríamos salir a jugar más en largo y traspasar la línea de presión del rival. Al ganar algunas segundas pelotas ya no pudimos comportarnos como un equipo compacto. Fuimos largos y distantes y eso en defensa, nos costó bastante”, explicó Caixinha.

“Lo del partido con Argentinos tiene que ver con un equipo que sabe que no hizo un buen partido y que sabe que tendrá a River por delante. Pero como ese partido tiene características muy diferentes, el enfoque estará en mantenerlos prendidos en relación a lo que queremos, a no dejar de buscar nuestra identidad, a no perder la idea”, añadió.

