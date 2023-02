Pasión de padre e hijo: los fotógrafos cordobeses que maravillan con sus retratos de la fauna nativa

Ricardo Cassani es un odontólogo oriundo de la localidad cordobesa de Cruz del Eje que, varios años atrás, descubrió su pasión: la fotografía de naturaleza y la astrofotografía. Hoy comparte esta afición con su hijo Pablo y ambos se destacan por capturar animales autóctonos en su estado más natural.

Ricardo habló con Vía Córdoba para contar cómo es el proceso fotográfico previo a capturar estas imágenes y lo que significa compartir esta pasión con su hijo.

El nacimiento de una pasión: mirar el cielo y querer registrarlo

El cruzdelejeño recordó que su amor comenzó hace 25 años, cuando le llamó la atención un telescopio que se encontraba en una vidriera de Capilla del Monte. “Fue una atracción y tuve el deseo de comprarlo para poder observar el universo”, rememoró Ricardo.

Ese fue el puntapié inicial y días después, el interés escaló a libros y guías. Luego, a la necesidad de capturar lo que veía. “Cuando uno mira las constelaciones y el cielo, quiere quedarse con un recuerdo y fue así como me compré mi primera cámara de fotos, una Canon 450d”, comentó.

Gran nebulosa de Orión. Foto: Gentileza

Ricardo destacó que su interés por el cielo fue el que lo llevó a la fotografía de naturaleza. “Mientras estaba aprendiendo, vi un sitio de España y me enamoré de lo que vi, de las fotos de las aves, de mamíferos; y los fotógrafos usaban una cámara similar a la mía. Así que, me aventuré a comprar un zoom. Fue un desafío pero así me convertí en un apasionado”, manifestó.

Reconoció también que, poco a poco, fue adquiriendo otras técnicas que le permitió mejorar sus tomas. Todo a través del autoaprendizaje. “Aprendí las técnicas que pude aún no teniendo las mejores máquinas. A veces, las limitaciones son las que nos impulsan y nos hacen mejorar”, expresó.

La fotografía de naturaleza: una disciplina que le permite “acercarse a las respuestas”

Ricardo define a la fotografía de naturaleza como la “observación y contemplación de la vida cotidiana de los animales, con el fin de entender la importancia de vivir en armonía y equilibrio, y en un estado total de respeto”.

Bigüá, fotografía de Ricardo Cassani. Foto: Gentileza

Bajo esta línea reconoció que su interés último apunta a algo mucho más allá de lo terrenal: “Elegí la naturaleza porque allí, en el universo y en nuestro interior están las respuestas a los grandes enigmas de la humanidad; porque es muy gratificante observar, contemplar y estudiar la naturaleza. Retratar la vida de un ave me hace sentir que vivimos en equilibrio, y eso trato de transmitir en mi trabajo”.

Gato del monte, fotografía de Ricardo Cassani. Foto: Gentileza

El aficionado recalcó que si bien el “click” es el resultado final, existe un largo proceso previo. “Se debe hacer un estudio de campo, recorrer la zona, observar dónde se posan los animales. Cada especie tiene características, lugares, épocas específicas y eso, hay que estudiarlo. La mayoría de las fotos son en Cruz del Eje y alrededores, porque me di cuenta que estas cuestiones son imprescindibles”, contó.

Garza mora capturada en su hábitat natural. Foto: Gentileza

En este sentido, puntualizó: “Lo que busco es resaltar la belleza del animal, que sea un posadero natural, limpio, con fondo de color, desenfocado, que permita destacar características y acciones. Por eso no me atraen tanto los viajes fotográficos ya que uno puede llevar la cámara pero no sabe si estará el animal o no, entonces, pasa a ser una caza de fotografías”.

Picaflor comun (macho). Foto: Gentileza

Una pasión compartida: padre e hijo compartiendo el amor por la fotografía

“Mi hijo tiene 13 años y a los nueve, se interesó por la fotografía y comenzó a retratar animales conmigo. Su primera captura fue al Martín Pescador y, desde ese momento, se convirtió en su afición. Esa es mi máxima gratificación”, preponderó haciendo referencia a su hijo Pablo Gabriel Cassani.

Ricardo Cassani y Pablo Cassani comparten una misma afición por la naturaleza. Foto: Gentileza

Ambos comparten días enteros de capturas por el interior de Cruz del Eje y alrededores, y han logrado registrar imágenes que maravillan a quienes las ven.

Flamencos fotografiados por Pablo Cassani. Foto: Gentileza

Respecto a esta pasión compartida, el fotógrafo marcó: “Esto me brinda muchas satisfacciones, desde el punto de vista personal y desde el enriquecimiento espiritual. He vendido algunas fotos, he impreso tres libros (naturaleza de aves, macrofotografía y astrofotografía) pero no apunto a la rentabilidad. Es lo que comparto con mi hijo, que me deja momentos increíbles, de emoción, adrenalina; son instantes que no tienen precio”.

Corzuela fotografiada por Pablo Cassani. Foto: Gentileza

Un top tres de los animales que más disfruta fotografiar

Ricardo manifestó que existen una serie de técnicas que deben respetarse a la hora de fotografiar animales en su hábitat natural. “Hay redes de enmascaramiento, para romper la figura humana, ropa de camuflaje, hide -que son aguardos de materiales naturales donde uno se mete y espera a las aves-, traje ghillie -que permiten pasar desapercibido-”, precisó.

Hide, una herramienta de camuflaje para los fotógrafos. Foto: Gentileza

Estas herramientas son las que le han permitido capturar ciento de imágenes a animales difíciles de encontrar para el común de los cordobeses. Al respecto, destacó cuáles fueron los ejemplares que más disfrutó fotografiar.

1. “Las aves acuáticas son hermosas, por su colorido y plumaje brindan tomas maravillosas. He podido capturarlas cuando se aciclan y se alimentan. Además, el condimento del agua mejora la fotografía. Entre ellas están los flamencos, las cigueñas y toda la línea de los macá”.

Macá grande, fotografía de Ricardo Cassani.. Foto: Gentileza

2. “Las aves rapaces, por su imponencia y majestuosidad, la fiereza de la mirada, la belleza de su vuelo, como las águilas, halcones, aguiluchos”.

Gavilán caracolero, fotografía de Ricardo Cassani.. Foto: Gentileza

3. “En cuanto a mamíferos, el momento más hermoso que pasé fue cuando fotografié al yagurundí o gato llama que es un felino de pelaje rojizo. Por 30 segundos lo tuve a seis metros de distancia. Fue un momento inolvidable, por la cercanía y por tratarse de un mamífero que, hasta hace un tiempo, estaba en peligro de extinción”.

Yaguarundí o gato llama. Foto: Gentileza

Finalmente, destacó que aún tiene ejemplares pendientes a capturar; entre ellos, el puma. “Aún no lo he podido ver en estado silvestre, que es como quiero fotografiarlo. Hay muy pocos, es muy huidizo y difícil de observar. Pero no pierdo esperanzas”, cerró.