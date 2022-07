Para seguir prendido bien arriba, Instituto enfrenta desde las 16 a Chaco For Ever por la fecha 24 de la Primera Nacional. Si quiere recuperar el tercer puesto y no quedar tan lejos de Belgrano, la Gloria debe traerse los tres puntos de su visita al norte argentino. Transmite TyC Sports Play.

Con el arbitraje de Julio Barraza, albirrojos y albinegros se medirán en el estadio Juan Alberto García, en Resistencia. Por un lado, los de Alta Córdoba se encuentra en el cuarto puesto de la tabla con 41 puntos, a un punto de All Boys y a cuatro de San Martín de Tucumán, pero con un partido menos que estos dos elencos.

Para este encuentro, el entrenador Lucas Bovaglio confirmó el equipo titular, el cual contará con dos cambios en relación a los 11 que salieron a vencer a San Martín de San Juan en la jornada pasada. Por un lado, Nicolás Watson ingresará por el expulsado Gabriel Graciani y Gregorio Rodríguez lo hará por Santiago Rodríguez, quien ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

Además, cabe destacar que los delanteros Nicolás Mazzola (dolencia en su rodilla) y Joaquín Molina (problema muscular) tampoco serán de la partida ya que ni viajaron con el equipo.

Por su parte, Chaco For Ever se ubica en el puesto 12, con 33 puntos. Los chaqueños vienen de ganar sus dos últimos partidos por 1 a 0, ante Mitre y Sacachispas.

Probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Alexis Niz y Leandro Allende; Gaspar Triverio, Emanuel Díaz, Gonzalo Lucero y Álvaro Cuello; Martín Garnerone y Luciano Giménez. DT: Daniel Cravero.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Leonardo Monje, Nicolás Watson, Roberto Bochi y Franco Watson; Gregorio Rodríguez y Patricio Cucchi. DT: Lucas Bovaglio.

Otros detalles

Hora: 16.

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Chaco For Ever.

Transmite: TyC Sports.