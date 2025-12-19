Para las últimas compras de Navidad: cómo funcionan los comercios en Córdoba este fin de semana

Luego de una semana marcada por manifestaciones y protestas que condicionaron la actividad comercial en el centro, La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) confirmó la modalidad de apertura de los locales para este fin de semana y los días previos a la Navidad.

Cómo funcionan los comercios en Córdoba este fin de semana

Las resoluciones 253/2005, 505/2008, 322/2009 y 120/2010 se encuentran vigentes y establecen el horario límite de cierre. En este sentido, algunos comerciantes anticiparon que abrirán hasta la 1 de la madrugada en estos días.

A partir de un relevamiento concretado en los principales corredores, la CCC confirmó que:

Un 20 por ciento extenderá sus horarios desde el viernes 19.

Un 20 por ciento manifestó que no extenderá sus horarios.

Un 14 por ciento extenderá desde el sábado 20.

Un cuatro por ciento extenderá desde el lunes 22.

Un 17 por ciento lo hará desde el martes 23.

Un 53 por ciento permanecerá cerrado el domingo 21 de diciembre.

Un 38 por ciento abrirá sus puertas únicamente por la mañana del domingo 21.

Un nueve por ciento restante abrirá todo el domingo 21.

Además, adelantó que la zona con mayor actividad será el Centro de Córdoba. Mientras que, los barrios de Alberdi, General Paz, Empalme y las zonas de Ruta 20 y norte tendrán una más limitada. Los shoppings abrirán el miércoles 24, hasta las 18, y el jueves 25 permanecerán cerrados.