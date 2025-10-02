“Para el casamiento...”: Rocío Pardo habló de la ceremonia con Nicolás Cabré en Córdoba

Rocío Pardo habló del casamiento que tendrá con Nicolás Cabré el viernes 5 de diciembre de 2025 en la provincia de Córdoba. Ella confesó que empezó como una simple celebración familiar y escaló hasta una fiesta privada en medio de la naturaleza.

Rocío Pardo habló del casamiento con Nicolás Cabré en Córdoba

“Para el casamiento no tenemos nada bajo control. Tenemos una persona que se encarga de todo y eso nos relaja muchísimo”, reconoció la artista, en diálogo con El Doce.

En este sentido, reconoció que la propuesta surgió de manera espontánea y con Cabré quisieron hacer algo sencillo. “Dijimos 30 personas, pero es imposible. En mi familia somos 60 y creo que con él llegamos a los 100″, contextualizó sobre los invitados que conformaron con su futuro esposo.

Por otro lado, destacó que la celebración del matrimonio sea en Córdoba. “Lo traje para mi provincia. Disfrutamos mucho, relajamos y es un lugar en el que estamos totalmente desconectados”, destacó ella sobre la región.

A su vez, analizó a la temporada 2025-2026 como “una excusa para trabajar y disfrutar del verano”. Sin embargo, con la planificación de sus obras y actividades por fuera del teatro, reconoció “es un montón”.