¡Insólito! Nicolás Cabré y Rocío Pardo anunciaron que los invitados pagarán una elevada cifra en dólares para asistir a su casamiento

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se perfila como uno de los eventos más comentados de 2025, no solo por la envergadura de la celebración, sino también por una decisión que generó polémica: los invitados deberán abonar una cifra sorprendente para asistir.

La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo, ya que no es habitual que celebridades de este nivel recurran a este tipo de modalidad, dejando en evidencia que se tratará de un casamiento poco convencional.

Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo en Tokio. (Instagram Nicolás Cabré)

Según detalló el periodista Nahuel Granja, el cubierto rondaría los 100 dólares -130.000 pesos al cambio actual- e incluiría el menú y barra libre durante toda la noche. No obstante, todavía no se confirmó si la pareja asumirá parte de ese costo para aliviar el gasto de los invitados.

La noticia generó opiniones divididas: mientras algunos consideran que es una práctica habitual en ciertos eventos privados, otros lo interpretaron como un gesto polémico, considerando el perfil mediático de la pareja.

El actor se volverá a casar tras pasar un año de noviazgo.

Con todo esto, la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se perfila como uno de los eventos sociales más esperados del año, marcada por el lujo, la expectativa y, actualmente, la controversia.

Qué sofisticada estancia eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo para casarse en Córdoba

Se trata de Estancia Bosque Alegre, según revelaron en Mujeres Argentinas, donde confirmaron que la elección fue pensada. El espacio es uno de los más exclusivos de la Argentina y tiene un requisito: los invitados deben alojarse tres días.

El sitio cuenta con 35 plazas y propone una experiencia inmersiva en un entorno único. Trekking, caminatas a la vera de los arroyos y sus playas y cenotes y otros espacios diseñados para la desconexión son las actividades para disfrutar de la naturaleza.

Un entorno natural lleno de lujos.

La Estancia Bosque Alegre es una “estancia auténtica 1800”, según describieron desde la página web del establecimiento. El hotel ofrece un entorno inigualable para la celebración de eventos especiales como un casamiento e invita a los visitantes a vivir una experiencia diferente.

Lo que la distingue es su propuesta única, garantizando que cualquier festejo se convierta en una “experiencia imborrable en un entorno natural paradisíaco”, ponderaron.

Estancia Bosque Alegre tiene 35 plazas para recibir a visitantes por tres días.

Además, la estancia cuenta con una “propuesta gastronómica deliciosa” que se sirve en “sofisticados espacios”. Los invitados podrán degustar su “cocina de autor”, añadiendo un toque culinario excepcional..