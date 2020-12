Luego del empate en cero en Santiago del Estero contra Mitre, habló Pablo Vegetti, el goleador y capitán de Belgrano. El delantero analizó el juego ante los santiagueños y ya piensa en el sábado a las 19, cuando reciba a Independiente Rivadavia, en el estadio Julio César Villagra.

En una conferencia de prensa vía Zoom, el atacante fue autocrítico luego de haber tenido las mejores chances en el juego pasado ante los santiagueños. “Como delantero nos suele suceder tener tantas situaciones de gol y que no entre. Creo que si seguíamos jugando hasta hoy no iba a entrar. El sábado no fue la tarde que esperábamos sobre todo por el equipo. Si hubiese errado pero ganábamos la bronca sería menor”, opinó Vegetti.

Además, agregó: “En el fútbol si errás dos goles sos un burro, pero si después hacés sos un genio. El fútbol es así y nosotros lo entendemos y sabemos manejarlo”.

Dando vueltas la página, el goleador pirata piensa en lo que será el partido ante la Lepra mendocina: “Hay que ganar el sábado y hacer valer el punto que sacamos ante Mitre. Personalmente si vi el partido de Independiente Rivadavia pero tenemos que focalizarnos en nuestros errores”.

Y añadió: “Nunca hay margen de error y menos en Belgrano. Los resultados van a ir mandando el futuro de cada equipo. Que la gente crea en este equipo que estamos dando todo por el objetivo. Tenemos que responderle al club estas 6 fechas”.

