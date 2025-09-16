Pablo Musse tras la absolución en el caso Solange: “No hay forma de hacer el duelo”

El juicio por el caso de Solange Musse, que tuvo como acusados a Eduardo Andrada y Analía Morales, terminó con la absolución de los dos exintegrantes del exCentro de Operaciones de Emergencia (COE). Con el dolor del resultado, Pablo Musse, padre de la fallecida, aseguró que “no hay forma de hacer el duelo”.

Pablo Musse habló tras la absolución en el caso Solange

“La verdad que era un fallo que no esperábamos y creo que la sociedad tampoco”, confesó el sujeto que viajó desde Neuquén hasta Alta Gracia en agosto de 2020, en diálogo con La Voz.

Caso Solange Musse: qué dijo el padre tras absolución de ambos acusados. (Tomy Fragueiro / La Voz)

Pablo destacó los cinco años de espera y las pruebas contundentes como motivos para no comprender el resultado de la sentencia. A su vez, adelantó que apelarán al fallo en el caso de Andrada, quien no fue absuelta por unanimidad.

Ante este escenario y el argumento de que las autoridades siguieron el protocolo vigente en agosto de 2020, Pablo lanzó que “siempre falta humanidad y empatía”. “Esto no puede quedar así, se lo merecen Sol y todos los ciudadanos”.

“No hay forma de hacer el duelo”, dijo Pablo Musse tras el fallo en el caso Solange

En tanto, volvió a cuestionar la implicancia de todos los funcionarios y una falla en la Fiscalía por “no seguir investigando y estimo que eso influyó en el fallo del jurado popular”.

Por último, reconoció que ayer volvió a “revivir la sensación de no poder hacer ni decir nada”. “Parecía que me juzgaban a mí y no a ellos. No hay forma de hacer el duelo”, concluyó el padre que conocerá los fundamentos del fallo el 3 de octubre.