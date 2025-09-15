Orgullo local: una de las mejores pasteleras del país es oriunda de Córdoba

El panorama culinario de Argentina celebra el reciente éxito de Córdoba con la clasificación de Carla De Roberto para la etapa final del Campeonato Nacional de Pastelería Artesanal. Esta noticia llega poco después de que Dante Aparicio, chef de Cartof, se consagrara ganador en el Torneo Nacional de Chefs, consolidando el reconocimiento de la provincia en la gastronomía nacional.

Una de las mejores pasteleras del país es de Córdoba

Esta competencia tiene como propósito primordial visibilizar y revalorizar el oficio del pastelero, entendiéndolo como un arte profesional. La organización del evento está a cargo de entidades referentes del sector: la Cámara de Confiterías de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires (AHRCC), la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, junto a la distribuidora Alyser.

La trayectoria de Carla De Roberto, oriunda de Villa Dolores con su taller en la Capital, se caracteriza por su enfoque en la pastelería de vanguardia. Desde su infancia, estuvo inmersa en un ambiente de producción artesanal. En su hogar, elaboraban mermeladas con frutas de estación recolectadas de su propia huerta, molían algarroba en piedra para obtener harina y extraían miel pura de panales ubicados en sectores vírgenes. Esta conexión inicial con el origen de los alimentos le brindó no solo técnicas, sino también una valiosa enseñanza sobre la importancia de preservar la calidad, la nobleza y la identidad de cada ingrediente.

Su formación y experiencia en el arte de la repostería le permitieron forjar un estilo único, donde fusiona técnicas tradicionales con propuestas innovadoras. La gran final del campeonato, donde se definirá el ganador, se llevará a cabo durante el 29, 30 y 31 de octubre de 2025.