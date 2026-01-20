Operaron al arquero cordobés que sufrió un paro cardíaco: el comunicado de Deportivo Madryn

Mauricio Nievas es el arquero cordobés que sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de una práctica de pretemporada. A 13 días del hecho, Deportivo Madryn, su club, comunicó que operaron a su jugador.

Operaron al arquero cordobés que sufrió un paro cardíaco

“En el día de ayer en el Hospital Británico, Mauricio Nievas fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Las primeras 48/72 horas serán fundamentales para la evolución del jugador”, expresó el club sobre el estado de salud del portero, en un breve comunicado en su cuenta de Instagram.

Por fortuna, “su estado es estable”, según las voces oficiales. El futbolista de 27 años se había desplomado súbitamente en el campo de juego en una práctica el miércoles 7 de enero.

Tras el episodio, fue trasladado de urgencia en un avión sanitario para recibir atención especializada en Buenos Aires. En paralelo, el plantel comandado por Cristian Díaz continúa con los preparativos para el inicio del torneo, en el cual debutan el sábado 14 de febrero contra Colón, en condición de visitante.