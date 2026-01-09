Un arquero del fútbol argentino sufrió un paro cardíaco en el entrenamiento: cómo evoluciona su salud

El fútbol argentino vive horas de angustia y conmoción tras confirmarse una noticia que paralizó al ascenso: Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de una práctica de pretemporada. El futbolista de 27 años se desplomó súbitamente en el campo de juego, generando momentos de máxima tensión entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El momento del colapso y el rescate heroico

El hecho sucedió este miércoles mientras el plantel realizaba los ejercicios habituales bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz. De manera repentina, Nievas se descompensó, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia del club.

Deportivo Madryn estadio.

La tragedia se evitó gracias a la celeridad del cuerpo médico de la institución. Apenas se produjo el desmayo, los profesionales iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) que se encontraba en el predio. Gracias a esta intervención decisiva, el arquero logró recuperar el conocimiento y los signos vitales antes de ser subido a la ambulancia.

Parte médico y estado de salud

Tras ser estabilizado en el campo, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola. Según informaron fuentes oficiales, el jugador fue derivado directamente a la unidad de terapia intensiva, donde permanece internado para un monitoreo constante y su completa estabilización.

El Deportivo Madryn emitió un comunicado oficial confirmando los hechos: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución”. Asimismo, el club destacó que la utilización del desfibrilador dentro del predio fue fundamental para que el jugador retomara la conciencia antes de su traslado.

La importancia de los equipos DEA en el deporte

El incidente puso de relieve la vital importancia de contar con equipamiento médico adecuado en los entrenamientos de alto rendimiento. El doctor Marcelo Ballari explicó el proceder ante esta situación crítica y remarcó la necesidad de tener equipos DEA en las instalaciones deportivas para actuar ante episodios de muerte súbita.

Por estas horas, el mundo del fútbol aguarda la evolución de Nievas, quien continúa peleando por su recuperación en cuidados intensivos tras el susto que paralizó a todo Deportivo Madryn.