Oncativo festeja la Fiesta Nacional del Salame Casero con entrada gratuita

Uno de los festivales más significativos de la provincia de Córdoba es la Fiesta Nacional del Salame Casero, que todos los años se realiza en Oncativo. La celebración se desarrolla entre este viernes 15 y domingo 17 de agosto con el recibimiento de miles de personas en el Club Deportivo y Cultural Unión. El acceso a la feria principal es completamente gratuito.

Oncativo lanzó la Fiesta Nacional del Salame Casero

Además de los populares salames de la región, los asistentes encontrarán diversas propuestas en los food trucks. La feria gastronómica comenzará a las 17 de este viernes 15 y se extenderá hasta las 2 con comida mexicana, empanadas, sándwiches, cazuelas, entre otras alternativas.

Fiesta del Salame Casero en Oncativo.

Durante el sábado 16 y domingo 17, reabrirá sus alternativas culinarias desde las 10.30 hasta las 2 y 23, respectivamente, según comunicó la organización de la fiesta a través de su cuenta de Instagram.

El sector de emprendedores y productores regionales permite descubrir un sin fin de producciones locales. Un área especial con juegos y actividades está reservada para el público infantil.

La velada estará complementada por una gran selección de artistas invitados, prometiendo un momento inolvidable. Actuarán Señor Francés, The Covers, Boulevard, Facundo Castillo, California Blue, Coplas Folklore y Destino San Javier.