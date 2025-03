Este martes 18 de marzo, Néstor Soto demostró cómo mató a Catalina Gutiérrez en un espeluznante relato en la sexta audiencia del juicio. Frente a los padres y familiares de la víctima, contó que fue con una maniobra que llamó “mataleón”.

Además de contextualizar la sucesión de eventos y explicar cómo era su relación, el imputado dio detalles del horripilante acto que cometió durante la noche del 17 de julio de 2024.

Juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Declara el imputado Néstor Aguilar Soto. (Nicolás Bravo / La Voz)

Soto reconoció que se demoró en alistarte para la reunión entre amigos y amigas y provocó el malestar de Catalina. “Estaba tensa y fría. Le dije que me iba a cambiar la ropa y me dijo ‘dale culi&%$, encima de que no me invitás te tengo que esperar’”, contó

“Me acuerdo que le contesté mal, me enojé y le dije ‘tomatela’. Ahí ella se enojó y me dijo ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me pegó una cachetada. Yo reaccioné de la peor manera, nunca respondí así”, expresó.

Juicio por Catalina. Néstor Soto, al explicar cómo le hizo la llave para asfixiarla.

Luego, agregó: “Reaccioné con un golpe y le dije ‘Cati, me fui a la mierda, perdón’. Y cuando me estoy acercando ella me dice ‘pelotudo, me pegaste re fuerte’. Me agarra (de la remera) y estábamos los dos en el piso peleando”.

“Era una práctica que hacíamos antes. Ella me apretó fuerte la nuez y ahí se me apagó la tele. Ahí arranca Néstor Soto loco. Le agarro las manos, se las zafo y hago la maniobra del mataleón. Lo hice fuerte y lo dejé de hacer. Como que, no es que me cayó la ficha. En ningún momento paró ese estado de emoción. Cuando la suelto lo primero que hago es escucharla si estaba viva y ví que no”, concluyó.