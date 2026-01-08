Nadar bajo las estrellas: cuál es el club de Córdoba que ofrece una pileta nocturna

Las elevadas temperaturas que caracterizan el verano en la provincia de Córdoba impulsaron la búsqueda de alternativas recreativas para combatir el calor. En este escenario, un club de Córdoba se convirtió en el centro de atención al ofrecer la única piscina con horario nocturno en la ciudad, una iniciativa que ya es considerada un éxito de temporada.

Un club de Córdoba ofrece pileta nocturna y es furor

Se trata de Club Alas Argentinas, que se encuentra ubicado en la calle Maestro Vidal al 1100, en un sector accesible para los vecinos de la capital cordobesa. Según explicó Matías Amduni, coordinador del espacio, la idea surgió hace cinco años como una respuesta espontánea a las olas de calor que superaban los 39°C.

Un club ofrece una pileta nocturna en Córdoba.

Lo que comenzó como una actividad entre conocidos, se transformó rápidamente en un servicio formal debido a la alta demanda de los ciudadanos. “Nadar de noche, escaparle al calor y disfrutar el agua con un clima más fresco es una alternativa que ha tenido muy buena aceptación por parte de las familias”, señaló Amduni a Cadena 3.

Pileta nocturna: días, horarios y servicios disponibles

La denominada “pileta nocturna” no funciona de manera diaria, sino que mantiene un esquema fijo para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. Los horarios establecidos son los siguientes:

Martes: de 21.30 a 01.30

Viernes: de 22 a 02

Jueves: día alternativo que suele sumarse cuando las condiciones térmicas son extremas.

Además de la posibilidad de bañarse en horario inusual, el club complementó su oferta con una cantina que dispone de menús a precios accesibles. Para quienes buscan opciones diurnas, la institución también ofrece escuela de verano en doble turno y pileta libre los sábados, domingos y feriados, en el horario de 14 a 20.30.