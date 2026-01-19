Murió una reconocida locutora de Córdoba: marcó la identidad de Radio Universidad

La radiofonía de Córdoba atraviesa una jornada de luto tras conocerse, este domingo 18 de enero, el fallecimiento de Lisa Ferrer, quien no solo fue una locutora de larga trayectoria, sino que su voz se consolidó como un símbolo identitario de Radio Universidad Nacional de Córdoba. Según se informó institucionalmente, sus restos serán cremados durante el mediodía de este lunes.

Murió una reconocido locutora de Córdoba

Nacida en la provincia de Salta, Ferrer se integró al plantel de la emisora universitaria en la década de 1960. Su presencia en el aire se extendió de manera ininterrumpida durante los años 70 y 80, periodo en el que participó en ciclos que hoy forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue su labor en el programa matutino conducido por José “el Tío Pepe” González. Juntos conformaron una dupla clásica de la radiofonía matinal, caracterizada por un equilibrio entre la información y la cercanía con el oyente. Su estilo se distinguía por ser sereno, seguro y con una dicción de gran claridad, lo que la posicionó como una referencia ineludible para las generaciones posteriores de comunicadores.

A lo largo de su paso por Radio Universidad, Lisa compartió estudios con figuras emblemáticas del medio. Fue contemporánea de profesionales como Eduardo Morello, Osvaldo Flesia, Carlos Márquez, Rebeca Bortoletto, Aldo Guizzardi y Marcela Palermo, entre muchos otros nombres que forjaron la identidad de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC (SRT).

Fuera del micrófono, sus colegas la recuerdan por su fuerte personalidad, su buen sentido del humor y su acentuada tonada salteña, la cual preservaba con orgullo como marca de su origen. En su faceta personal, era descrita como una madre y abuela cariñosa, manteniendo siempre un vínculo afectivo estrecho con quienes fueron sus compañeros de trabajo.

Pese a haberse retirado del elenco estable hacía años, Ferrer nunca se alejó del todo de la que fue su casa profesional. Solía participar activamente de las reuniones anuales por el Día del Locutor, cada 3 de julio, para reencontrarse con sus excompañeros.