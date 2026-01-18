Tragedia en Córdoba: un hombre murió ahogado en el río Suquía de la Capital

La ciudad de Córdoba fue escenario de un trágico suceso este sábado por la tarde. Un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del río Suquía, en un sector cercano al puente Sarmiento. El hecho se produjo en un contexto de intenso calor, lo que motivó a la víctima y a sus acompañantes a ingresar al cauce de agua.

Un hombre murió ahogado en el río Suquía

El incidente se registró minutos antes de las 14, momento en el que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona con dificultades dentro del río. Ante la emergencia, personal de bomberos se desplazó hacia el lugar para iniciar las tareas de salvataje.

En el operativo trabajaron de manera conjunta con vecinos de la zona para lograr extraer al hombre del agua. Una vez en la superficie, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, no fue posible estabilizarlo y se terminó confirmando su deceso en el sitio.

El relato de los acompañantes del hombre que murió ahogado

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el hombre se encontraba en compañía de un grupo de amigos. Todos ellos manifestaron estar en situación de calle y relataron que habían decidido ingresar al río para buscar alivio frente a las altas temperaturas después de almorzar.

Según describieron, la tragedia ocurrió en un instante: la víctima sufrió un resbalón y fue arrastrada de inmediato por la fuerza de la corriente. Sus acompañantes indicaron que el avance del agua fue tan repentino que no pudieron intervenir para evitar que fuera desplazado cauce abajo.

Las causas exactas que derivaron en el accidente fatal se encuentran actualmente bajo investigación judicial. No obstante, los primeros indicios y las declaraciones de los testigos presenciales sugieren que se trató de un accidente provocado por un descuido en medio de la búsqueda de refresco ante el clima agobiante.