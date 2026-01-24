Una escena desgarradora se vivió este sábado 24 de enero en el ingreso a la ciudad de Córdoba. Un hombre que viajaba junto a su familia murió tras sufrir una descompensación repentina dentro de un colectivo en Córdoba.

Murió frente a su familia tras descompensarse en un colectivo en Córdoba

El suceso ocurrió a la altura del kilómetro 8 de la Variante Juárez Celman. Según los primeros informes policiales, el sujeto de 34 años manifestó sentirse mal durante el trayecto y le pidió al conductor de la unidad que detuviera la marcha para poder descender.

Al bajar del rodado, se desvaneció sobre la banquina. Minutos después, un servicio de emergencias arribó al lugar, pero los profesionales de salud no pudieron evitar la fatalidad y constataron el deceso.

El hecho provocó conmoción debido al contexto en el que se produjo. El hombre viajaba desde la provincia de Jujuy con su pareja, una mujer de 33 años, y sus dos hijos menores de edad, con destino final en la terminal de la Capital. La Justicia investiga el hecho y espera las pericias correspondientes.