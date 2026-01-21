Megaestafa ganadera: recuperaron más de 1.000 vacas valuadas en millones de pesos en Córdoba

En un operativo de gran magnitud, personal de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba logró recuperar 1.060 cabezas de ganado en la zona rural de Chaján, cerca de Sampacho. La hacienda, compuesta por vacas mestizas Aberdeen Angus, vaquillonas preñadas y toros, tiene un valor de mercado estimado en más de 2.000 millones de pesos.

El procedimiento representa un avance clave en una de las causas por fraude agropecuario más relevantes de la región en los últimos años. La investigación, que se extendió por varios meses, permitió localizar los animales que habían sido denunciados como sustraídos bajo una modalidad de estafa comercial.

El origen de la megaestafa ganadera en Córdoba

La causa judicial se inició en mayo del año pasado en General Pico, La Pampa, tras la denuncia de la firma San Jorge Cereales y Hacienda S.A., ubicada en la localidad de Rancul. Según fuentes judiciales, la empresa fue damnificada por una suma inicial cercana a los 800 millones de pesos en una operación de compraventa de ganado pagada íntegramente con cheques sin fondo.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los autores de la estafa trasladaron primero la hacienda hacia la provincia de Buenos Aires para luego derivarla a un feedlot en el sur cordobés. Este movimiento habría tenido como objetivo ocultar el ganado, dificultar su rastreo y proceder a su engorde para una posterior venta o faena frigorífica.

Cómo fueron los allanamientos y la restitución del ganado robado

El operativo en el campo denominado “Carlos Tercero” fue coordinado entre la Justicia pampeana y las autoridades de Córdoba. Las diligencias, que se extendieron durante tres días, contaron con la autorización de los jueces de Control Diego Ambrogetti (La Pampa) y Diego Ortiz (Río Cuarto).

Durante el allanamiento, los efectivos policiales enfrentaron una actitud hostil por parte del propietario del establecimiento y algunos peones, quienes intentaron obstaculizar el procedimiento. Finalmente, los 1.060 vacunos fueron incautados y cargados en siete camiones acondicionados para su traslado hacia un campo de la empresa damnificada en Fortuna, provincia de San Luis.

Por el hecho ya fueron imputadas dos personas: una pareja oriunda de General Pinto, Buenos Aires, vinculada a la firma San Pablo Oeste S.A. Ambos enfrentan cargos por el delito de estafa y, aunque actualmente se encuentran en libertad, permanecieron bajo arresto domiciliario durante los primeros meses del proceso.

Por otro lado, la Justicia analiza la posible imputación por encubrimiento contra el dueño del campo en Chaján. Se sospecha que el titular del predio habría acordado el resguardo y engorde de los animales a sabiendas de su origen ilícito. La investigación continúa abierta para determinar si existen otros establecimientos o personas involucradas en la cadena de comercialización fraudulenta.