Una médica del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia relató la situación de violencia que tuvo que vivir. La agresión fue por parte de una mujer que fue a atenderse al nosocomio y ante la negativa a su pedido de oxígeno, comenzó el revuelo. Aseguran que estas situaciones ocurren más de lo esperado y piden más seguridad.

“Llegó sin barbijo, y a pesar de que le pedimos que se lo pusiera, se sentó delante mío y comenzó a toser. Volví a pedirle que se lo colocara pero siguió sin hacerlo”, comenzó contando la médica a Mi Valle.

Aseguró que la mujer llegó con falta de oxígeno, pero tras los chequeos vieron que todo estaba bien. No contenta con el resultado, se quedó en la camilla, mientras la doctora atendía a otros pacientes.

“En ese momento me di cuenta que estaba filmando. Me fui hasta el consultorio del frente para ver a un niño y cuando volví, me di cuenta que me había sacado el sello. Le dije que me lo de y comenzó con los insultos. Leyó mis datos en voz alta y me dijo que me iba a matar, que me iba a pudrir en la cárcel. Me puso violentamente una estampita en el escritorio y me dijo que comenzara a rezar”, relató la pediatra.

A causa de esta situación, la profesional llamó a la Policía. “Demoraron muchísimo en llegar. Cuando llegó el primero le pedí que me diera los datos de la señora porqué iba a hacer la denuncia en el Consejo, se encerró con la mujer en un consultorio y cuando salió, comenzó a cuestionarnos el por qué no la habíamos atendido”.

Mientras tanto, asegura que la guardia estaba llena de personas que vieron demorada su atención ante esta situación. Este hecho se suma a los tantos otros registrados en Córdoba y en el interior, donde pacientes increpan al personal sanitario. “Estamos cansados de los malos tratos. Está siendo muy difícil la situación”, concluyó la doctora.