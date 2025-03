“Me sacaron todo”: el dolor de la viuda de Guillermo Bustamante en Córdoba

Agustina Escotorini es la viuda de Guillermo Bustamante, el hombre que murió en una estación en Córdoba tras un episodio con la Policía. Este jueves 27 de marzo, reiteró su pedido de justicia, cuestionó la detención de cinco policías y manifestó su dolor.

El dolor de la viuda de Guillermo Bustamante en Córdoba

“Ahora es ver cómo vamos a seguir con esto porque no son solo cinco personas las que hicieron esto”, dijo la mujer, en diálogo con El Doce, previo a una reunión con su abogado representante, Carlos Nayi.

Agustina escotorini esposa de hombre fallecido en un confuso episodio con la policia Foto: Pedro Castillo

“Hay muchas más personas involucradas”, apuntó sobre la investigación que dirige la Fiscalía de Guillermo González. El fiscal dispuso la aprehensión de tres efectivos por homicidio y los otros dos por omisión de los deberes.

Por otro lado, Escotorini volvió a cruzar al playero de la estación de servicio porque “miente todo el tiempo”. En tanto, desmintió que Bustamante y ella evitaron abonar el dinero aquella madrugada.

El reclamo de la viuda de Guillermo Bustamante en Córdoba

“Yo llegué a pagar, no me quisieron recibir la plata”, lanzó. En este sentido, destacó que ella es la testigo principal. “Yo estaba viendo como lo golpearon, le hicieron una llave y me lo redujeron. Me lo golpearon por todos lados”, lamentó.

Guillermo Bustamante, el hombre que murió en una estación de servicio de Córdoba. (Facebook)

Por último, expuso: “Quiero a todos presos porque todos tienen un poco de culpa en la muerte de mi marido”. En tanto, manifestó sus sentimientos y el calvario que atraviesa con su niño de 4 años.

“Lo voy a recordar como el trabajador que era y cómo nos sacaba a todos adelante. Era el mejor papá que pude haber elegido para mi hijo, me sacaron todo. No se hace eso, no era su momento”, cerró.