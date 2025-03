Habló el fiscal que investiga la muerte en la estación de servicio en Córdoba: “El playero...”

Guillermo González, fiscal que investiga la muerte de Guillermo Bustamante en la estación de servicio en Córdoba, habló este miércoles 26 de marzo. A dos días del caso de violencia, dio detalles de los avances en la investigación y el accionar del playero.

Córdoba: habló el fiscal que investiga la muerte en la estación de servicio

La Fiscalía del Distrito I Turno II determinó la detención e imputación de cinco policías que estuvieron aquella madrugada del lunes 24 en barrio Villa Páez. “Tres están acusados de haber cometido el homicidio calificado por el ejercicio de sus funciones”, dijo, en diálogo con El Doce.

Marcha en pedido de justicia por la muerte de Guillermo Bustamante (Fotos Javier Ferreyra / La Voz)

“Los otros dos acusados están imputados por no hacer lo que deberían haber hecho conforme las circunstancias”, contextualizó sobre los uniformados apuntados. En tanto, aclaró que antes y luego del hecho hubo 15 policías que transitaron por el lugar.

Un hombre murió luego de un operativo policial en una estación de servicio foto: Pedro Castillo

“Cada uno de está identificado. Hasta el momento no tuvieron una participación de responsabilidad y las imputaciones se pueden agravar o morigerar”, reconoció el letrado sobre la causa que permanece “abierta”.

El fiscal de la investigación de Guillermo Bustamante habló del playero

Por otro lado, se refirió al playero, quien fue acusado de falso testimonio por parte de la esposa de Bustamante. “No le cae ninguna responsabilidad”, aclaró. En este sentido, destacó que llamó a sus amigos de la Policía y no al 911.

“El primer móvil que llega al lugar estaba ocupado por uniformados que habían estado en el lugar dos horas antes. Como ellos y el trabajador se conocen y patrullan la zona, suelen parar en ese lugar”, dijo en primera instancia.

Posteriormente, recalcó: “Fue tan buena la elección del playero la de llamar a sus amigos porque no transcurrieron ni tres minutos que el móvil llegó”. Además, ponderó que el “playero no puede ser cuestionado porque no sabe cómo se realiza adecuadamente un protocolo de acción”.

Por último, confirmó el secuestro de 70 mil pesos en la zona. “Dan cuenta de la conducta errática de la víctima y la situación extraña. Pero lo grave es lo que pasó después, cuando llega la Policía y aplica mal el protocolo para reducir a la persona”, cerró.