“Me crie consumiendo drogas”: la estremecedora revelación de un concejal de Córdoba en medio de una sesión

El Concejo Deliberante de Córdoba desarrolló este jueves 25 de julio su 15ta sesión legislativa del período 2024. En este marco, un concejal hizo una estremecedora revelación sobre las drogas y conmovió a todos en el recinto.

QUÉ PASÓ EN LA SESIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA

En el encuentro de este jueves, se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que aseguró la creación de un Consejo Municipal de Salud Mental y Consumos Problemáticos. El órgano había sido aprobado por ordenanza en 2017, pero no había llegado a ponerse en práctica.

Gustavo Pedrocca, concejal de Hacemos Unidos por Córdoba.

En este contexto, tres concejales brindaron testimonios relacionados al tópico de la sesión. El del concejal oficialista Gustavo Pedrocca fue el más movilizador porque confesó que pensó en quitarse la vida.

LA ESTREMECEDORA REVELACIÓN DE UN CONCEJAL DE CÓRDOBA

Pedrocca no estaba inscripto en quienes pidieron la palabra, pero le pidió Javier Pretto, viceintendente, expresarse: “No iba a hablar, pero hay que contar la verdad y creo que hoy es una oportunidad para hacerlo”. (2.56.12 en el video)

“A los 11 años fallece mi madre y mi vida dio un giro. A los 12 años me inicié en el consumo de drogas”, contextualizó el oficialista que comenzó ingiriendo “porros”. En este sentido, contó que no pudo dejar el vicio.

“Me escapé de mi casa, fui a una obra y ahí me dieron el primero. Me acuerdo que me lloraban los ojos al hacerlo, el resto tenía 14 años, yo era el más chico”, rememoró. “Aspiraba todos los días, me crie así consumiendo, de un lado para el otro para conseguir la plata”, ponderó.

Luego, Pedrocca aseveró que atravesó semanas sin comer y se crió ingiriendo estupefacientes “Sacaba plata de cualquier lado para poder consumir”, contó. Por último, brindó una reflexión sobre el rol del estado y su aprendizaje permanente.

“¿Saben cómo conocí al Estado? En la villa, cuando me agarraba la Policía, me pegaba, me metía adentro, me soltaba, me mandaba de nuevo al barrio, a la villa...No quise seguir, pero un día la bala no salió, no pude con la cocaína, estaba harto. ¿Saben algo? Agradezco que hoy sean de izquierda, de derecha se apruebe esto... porque quiere decir que el Estado sirve”, indicó.

Por último, expresó: “Gracias a Dios ya pasó mucho tiempo de eso. Soy un hombre que tuvo un sueño y fue salir, y lo logré, por eso les digo a los chicos que vayan al colegio, que escuchen a las maestras...”.