Mario Barrón, el cordobés que jugará por segunda vez el mundial de footgolf

Un padre de familia de 42 años que es comerciante en el rubro del alumino puede tener una pasión. Y esa tiene forma de pelota de fútbol pero no es en el deporte más popular del mundo en el que quiere cumplir su sueño, sino en el footgolf. Esa persona es Mario Barrón que, el día que cumplirá sus 43, jugará su segundo mundial de la especialidad y le contó su historia a Vía Córdoba.

El 27 de mayo, estará celebrando un nuevo cumpleaños justo cuando arranque el mundial del deporte que tiene como embajador argentino a Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino campeón del mundo en Qatar. El certamen durará hasta el 6 de junio y será en en Orlando, Estados Unidos.

Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol, es el embajador argentino de footgolf en el mundo Foto: TyC Sports

Barrón contó lo sacrificada que fue su clasificación: “Se habían dado cupos para la clasificación, diamante, oro y bronce y yo no había obtenido ninguno de esos durante el año. Me tocaba arrancar con un repechaje”.

Mario Barrón es el único jugador de footgolf de Córdoba capital que estará en el Mundial de Orlando, Estados Unidos Foto: Facebook Footgolf de Río Tercero

“Ese repechaje fue llevando cortes, gracias a Dios fui superando todos. Pasé el repechaje, bronce, plata, oro y llegó diamante en la parte final. Fue una locura, hicimos 36 hoyos por día, mañana y tarde, con 40 grados de calor, en Pilar, provincia de Buenos Aires”, detalló el protagonista.

El Footgolf es un deporte amateur en Argentina. Foto: AAFG

La primera vez del cordobés en una cita ecuménica fue en Marruecos 2018, tres años después de haber arrancado con el footgolf. “El deporte, a pesar de que es amateur, participar de un Mundial es algo que no te lo olvidás nunca más en la vida. Tuve la suerte de haberlo vivido y ahora volver a lograr la clasificación es algo muy bueno”, recordó.

Y no se cansa de agradecer a su familia que está compuesta por Noelia, su esposa y sus hijos Máximo de 10 años y Santiago, de cinco. “Ellos me acompañan a todos lados y me alientan”, contó el deportista.

Dedicado al deporte mezcla fútbol y golf desde 2015, Barrón contó de su pasado: “Jugué al fútbol en General Paz Juniors, desde los 10 hasta los 22 años. Desde los 27 a los 37 jugué en la Ucfa (Unión Cordobesa de Fútbol Amateur). El último año que jugué al fútbol fue en el 2017, porque quería clasificar al mundial del 2018 que se jugó en Marruecos y después no he vuelto a jugar al fútbol”.

Buscando sponsors para el footgolf

Al ser un deporte totalmente amateur y con poca difusión, quienes se dedican al footgolf y trascienden fronteras se les hace difícil costearse viajes, entrenamientos y mantenerse competitivos. “Cuesta, ya que si no contás con los recursos económicos para poder viajar, se hace muy difícil poder participar en torneos nacionales y sobre todo internacionales. Con respecto a la búsqueda de sponsor, sería muy importante contar con alguna colaboración ya que los gastos corren por cuenta del jugador”, confesó Mario.

El comerciante también agregó:“Para ir a Marruecos, en el 2018, buscamos pero no apareció ninguno. Ojalá que aparezca alguna mano, agradeceríamos mucho cualquier aporte”.

Como todo promotor, el hombre se animó a soñar: “Hay jugadores que tienen sponsor que les dan una gran mano, pero no la suficiente para vivir del deporte, por suerte su trabajo les permite poder viajar a cualquier lugar del mundo y seguir trabajando. El deporte viene con un gran crecimiento, la idea es que en unos años haya chicos que puedan vivir del footgolf”, anheló

¿Qué es el footgolf?

El deporte que tiene al “Ratón” Ayala como embajador empezó a difundirse desde su propia figura. El exdefensor es subcampeón del último mundial de Marruecos ganado por Matías Perrone, otro argentino. Desde Córdoba, hay casi 80 jugadores que se suman a los casi 1.000 que los practican en todo el país.

Mario Barrón, que viajará al mundial de Orlando, Estados Unidos, lo sintetiza: “Se juega en canchas de golf, con las reglas del golf, a embocar en un hoyo de 52 centímetros, el que menos golpes realiza es el ganador. En Córdoba lo estamos practicando en La Melinca (camino a Alta Gracia), también se puede hacer en el hotel Howard Johnson de Almafuerte”.

Los requerimientos para jugar son sencillos: Una pelota número cinco, botines de fútbol cinco o zapatillas, bermuda, chomba (Cuello polo) y medias hasta las rodillas.

Mario Barrón, el cordobés que jugará el Mundial de footgolf Foto: Mario Barrón

Barrón trata que más personas se animen a practicarlo con la difusión de la actividad. “El que quiere empezar que ni lo dude, es un deporte realmente apasionante, al deporte lo puede jugar cualquiera”, dijo. En tanto, aclaró: “Jugar bien al fútbol no te da ninguna garantía, solo te puede ayudar con las distancias que recorre la pelota”.

La expectativa para el Mundial de footgolf

La preparación para un evento de la magnitud de un mundial es, sin dudas, mayor. Barrón trata de mantener sus tres días semanales de entrenamiento mezclando lo físico con el juego. “Es importante entrenar también la parte física porque acá sólo jugás los fines de semana, en cambio el mundial vamos a jugar en una semana y con tres o cuatro días de juego corrido. Hay que estar bien preparado física y, sobre todo, mentalmente porque si no estás bien de esa parte se complica”, enfatizó.

Por último, el protagonista de esta historia agradeció y pensó lo que será su segundo mundial. “Esperemos que nos vaya bien. Lo importante es haber clasificado. Ojalá podamos estar bien arriba. A los que jugamos nos sirve mucho que el deporte se difunda y sea conocido y jugar el mundial, que se hable del tema es muy bueno”, concluyó.