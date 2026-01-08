Luto en el cuarteto: quién es el reconocido músico de Córdoba que murió

El mundo del cuarteto atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Roberto “Tito” Pereyra, un músico fundamental y referente del género en Córdoba. La noticia fue comunicada oficialmente este jueves 8 de enero por la banda Los Herrera, de la cual Pereyra formaba parte en la actualidad.

A través de un sentido comunicado en sus redes sociales, el grupo informó la decisión de suspender el show que tenían previsto para la noche del jueves en Cuba Inc. En el mensaje, solicitaron respeto para la familia del músico: “Hoy nos tomamos el tiempo necesario para despedirlo y honrar su memoria”.

Quién era el reconocido músico que murió en Córdoba

Roberto era una figura sumamente respetada dentro del ambiente musical de Córdoba. Su profesionalismo y calidad técnica lo llevaron a integrar las filas de algunas de las bandas más emblemáticas del género. Antes de su presente en Los Herrera, dejó su impronta como trompetista en bandas de gran convocatoria como Sabroso y Q’Lokura.

El músico falleció este jueves en Córdoba.

Su capacidad técnica lo convirtió en un músico de consulta y convocatoria frecuente. El legado de su trompeta quedó registrado no solo en innumerables presentaciones en vivo, sino también en las grabaciones de estudio de diversos discos, donde aportó su experiencia para elevar la calidad de las producciones. Según trascendió, el artista se encontraba enfrentando una situación compleja de salud desde hacía varias semanas, un hecho que ya generaba preocupación entre sus allegados.

Luto en el cuarteto: el emotivo adiós de sus compañeros

La partida de “Tito” generó una inmediata reacción de afecto por parte de los cantantes de Los Herrera. Fede Herrera publicó un mensaje donde destacó las enseñanzas recibidas por parte del músico: “Gracias viejo por todo lo que nos enseñaste. Te llevamos en el corazón”. Por su parte, Fran Herrera lo recordó como un “gran músico, un gran padre” y una persona íntegra a quien consideraba un amigo cercano tras años de compartir escenarios.

Desde la cuenta oficial de Sabroso, donde lo apodaban cariñosamente “Trompetito”, destacaron su calidad como compañero y excelente persona. Asimismo, Q’Lokura compartió un video de Pereyra durante su paso por la banda, acompañando el posteo con un deseo de “vuelo alto” para su exintegrante.