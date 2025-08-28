“Luminosidad verde”: apareció un ovni en la planta de Renault de Córdoba

La planta de Renault, ubicada en barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, fue escenario de un supuesto avistamiento. Durante siete días, un misterioso ser se hizo presente en cinco noches, algo que impactó a los operarios y vecinos de la zona.

Este hecho ocurrió en septiembre de 1972 y es un referente dentro de la ufología regional y está clasificado bajo la categoría de “casuística” en portales especializados. Los testigos describieron a esta figura con características muy particulares.

Video: apareció un ovni en la planta de Renault en Córdoba

Según lo descripto por quienes lo vieron, se desplazaba sin tocar el suelo, flotando por el lugar. Su cuerpo emitía una luminosidad de tonalidad verde, y su rostro presentaba un color similar al yeso. Destacaban sus ojos, de un brillo verde amarillento, que también despedían luz propia. La presencia de este ser, de origen desconocido, generó un profundo asombro entre los operarios y vecinos que lo presenciaron.

El personal de la planta de Renault fue uno de los principales afectados por estos encuentros. Asimismo, una vecina que circulaba en moto por la periferia de las instalaciones tuvo un encuentro cercano. La mujer se vio obligada a detener su vehículo para permitir el paso de este ser, lo que subraya la tangibilidad del fenómeno para los involucrados y su impacto directo.

Este incidente cordobés se inscribe en un contexto más amplio de fenómenos no identificados en Argentina. Casos similares eran reportados y, en ocasiones, documentados para entidades extranjeras, incluso en Estados Unidos.