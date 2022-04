Siempre directo y sin rodeos, Luis Juez apeló una vez más a su estilo confrontativo y dijo que se ve ganando las elecciones de Gobernador de Córdoba, en 2023, derrotando a quien considera será el candidato oficialista, Martín Llaryora, ex intendente de San Francisco y actual indente de Córdoba.

De visita en Jesús María, Juez no esquivó hablar de sus deseos de ser gobernador, aunque dijo: “Pareciera que hay muchos preocupados para que Juez no sea gobernador. Veo algunas puestas en escena, pero dentro de un año y medio Córdoba va a cambiar, no tengo ninguna duda”, comentó en declaraciones a CanalCoop.

Y a continuación, cargó contra el Gobierno provincial y su presunto manejo de los fondos públicos para favorecer a Llaryora en la carrera a la gobernación: “A pesar de los millones de pesos que le están sacando al interior y están poniendo en la Capital para levantarlo a Llaryora, no les va a alcanzar, le voy a ganar”, aseguró Juez.

Juez, con renovadas críticas a Alberto Fernández

En cuanto a la política nacional, el senador volvió a despacharse contra el presidente Alberto Fernández, a quien criticó por su desempeño en el sillón presidencial: “No sé para qué lo sentaron a Alberto Fernández, donde sabían quién era, qué iba a hacer, no sé para qué aceptó ir a un lugar para el que no estaba preparado, sabiendo que no iba a tomar decisiones”, disparó.

“Los argentinos tenemos que hacer un examen de conciencia, votamos chantas y después queremos que nos digan la verdad, votamos mentirosos y nos molesta la conducta de los embusteros, votamos ladrones y queremos que no nos roben”, opinó.