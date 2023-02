Lucas Bovaglio, el jugar al “no tener la pelota” y lo que viene para Instituto

El Instituto de Lucas Bovaglio le ganó de punta a punta la pulseada al Newell’s de Gabriel Heinze con un contundente 3-1 en el estadio Kempes. El DT Albirrojo no había dudado en elogiar a su colega, y a lo intensos que son sus equipos. Y prevaleció en el duelo.

“Estoy muy contento por la victoria. Durante la semana, con imágenes y distintos trabajos, entendimos que había que cambiar algunas cosas y hoy pudimos lograrlo. Tuvimos los espacios que en La Plata no”, señaló Bovaglio, en alusión a la derrota con Gimnasia.

“Tuvimos que convencer a los jugadores de hacer algo que no hacemos: ceder la posesión de pelota, defender un poco más atrás y atacar directo… A mí no me gusta no tener la pelota, pero este equipo no puede jugar a lo que a mi me gusta o no. Tiene que jugar a lo que el equipo necesita”, puntualizó Bovaglio.

Instituto enfrentó a Newell's en el estadio Kempes por la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Sobre la salida de Franco Watson para que ingrese Brahian Cuello, explicó: “La ausencia de Franco (Watson) se debió al sistema de juego que dispusimos para el partido de esta noche. Newell’s nos requería jugar por afuera y por eso decidí que juegue Cuello en su lugar. Los pocos minutos que tuvo Franco lo hizo bien”. El otro cambio fue obligado, el de Nicolás Linares por Roberto Bochi, con una lesión en el izquiotibial

SU MEJOR RACHA EN CÓRDOBA

Sobre la mudanza al Kempes, el entrenador Lucas Bobaglio elogió al coliseo mayor de Córdoba, aunque sabe que al equipo le sienta mejor su cancha. “Nos gusta mucho jugar en Alta Córdoba, pero este es un estadio hermoso. Pudimos ganar en una cancha en que antes de debutar en el torneo no lo pudimos conseguir”, celebró.

Como sea, Instituto prolongó su invicto en condición de local, esta vez en el Kempes. En Córdoba no pierde de manera oficial desde hace 27 partidos, e igualó su mejor racha en torneos de AFA, con 17 triunfos y 10 empates (estadísticas Mauricio Coccolo).

VISITA A INDEPENDIENTE

Por la sexta fecha de la Liga Profesional, Instituto visitará a Independiente el domingo 5 de marzo a las 17. El Rojo viene de empatar con Banfield 0 a 0 y suma cinco puntos, mientras que la Gloria tiene ocho, en el décimo lugar de las posiciones.