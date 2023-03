Los padres de Blas Correas hablaron previo al final del juicio y esperan que “las cosas cambien”

A menos de 24 horas de la última audiencia y la sentencia del juicio por el crimen que terminó con la vida de Valentino Blas Correas, sus padres hablaron. Soledad Laciar y Fernando contaron cómo vivieron el proceso que marcó un antes y un después en la sociedad cordobesa.

“La verdad, no sé cómo hicimos para sobrevivir a algo muy difícil como esto”, dijo el progenitor del adolescente asesinado el 6 de agosto de 2020 en diálogo con Radio Mitre. Por su parte, la madre piensa que la llegada de su hija Martina le dio las “fuerzas necesarias para seguir”.

Fernando Blas Correas (papá) y Soledad Laciar (mamá) Marcha a un año del crimen de Blas Correas (Facundo Luque) Foto: Facundo Luque

Según sus palabras, sacaron fuerzas de donde no tenían en busca de que paguen todas las personas, que esto no vuelva a pasar y se haga algo de justicia. Es que, la misma no será completa ya que “Blas no volverá a estar físicamente con nosotros”.

El día a día y el frente a frente con los asesinos de Blas Correas

Por otro lado, ambos enfatizaron en cómo es la vida cotidiana sin la presencia de su hijo fallecido hace casi tres años. “Es un día a día, algunos son más fáciles y otros más difíciles”, manifestó la mujer. Por su parte, el hombre reconoció lo mismo y puntualizó los últimos seis meses: “Fueron muy agotadores a nivel físico y mental”.

Amigos y familiares de la víctima en una de las tantas jornadas del juicio. Foto: Nicolás Bravo

“Es duro estar en frente de los asesinos de tu hijo, pero no tenemos odio a pesar de todo lo que nos pasó”, dijo Correas. En este marco, Laciar aseveró sentir “pena” por los 13 uniformados acusados por la muerte de su hijo.

Policías acusados en el caso Blas Correas. Foto: JOSE HERNANDEZ

“Creo que tienen una falta de amor por la vida propia, se arruinaron. No puedo concebir cómo van a ver a los ojos a sus hijos y explicarles lo que hicieron”, ponderó la referente en la sociedad local.

El factor de las redes sociales a lo largo del juicio

En medio del proceso judicial, los luchadores se enfrentaron a la adversidad y presencia de las redes sociales pero lo dejaron de lado para que los afecte lo menos posible. “Que sigan opinando, lo mejor es alejarse de eso porque no es muy tolerable”, razonaron.

La falta de acción por parte del Gobierno y el problema estructural

“Desde el primer día presentimos que era un problema estructural y no nos equivocamos”, indicó el mayor de edad que espera que la sentencia marque un precedente. La madre hincha de Belgrano apuntó contra las cúpulas gubernamentales y policiales por el “silencio estremecedor”.

El exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, fue uno de los principales apuntados.

En tanto, aseguró que dejaron tirados a “13 personas descartables para ellos” que tuvieron el “morbo de dejar agonizando sólo a un menor dentro de un auto”. Y “en lugar de ayudarlo, pensaron en cómo tapar todo”.

La esperanza de los padres en las últimas palabras

Por último, los padres esperan que algunos de los culpables “paguen las consecuencias, pidan perdón y admitan lo realizado”. En paralelo, sienten que cumplieron una misión a nivel general: “La sociedad entendió que lo que le pasó a Blas puede sucederle a cualquiera”.