Este viernes, en la apertura del año judicial en Córdoba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña instó a trabajar por “una Justicia de calidad que haga más ágiles los procesos” y para “promover el restablecimiento de la credibilidad en el sistema judicial”.

Estuvieron presentes en el acto, el vicegobernador de la Provincia, Manuel Calvo; los vocales del TSJ, Aída Tarditti, Luis Rubio, María Marta Cáceres de Bollati y Luis Angulo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López; el fiscal Adjunto, Héctor David.

Además el magistrado, llamó a prestar un servicio de justicia “más transparente, más comprensible, más amable con las personas”.

López Peña en la inauguración del año judicial (Justicia Córdoba)

Y agregó: “Los aliento a que ratifiquemos, revitalicemos y renovemos los valores y principios sobre los que se ha sedimentado este Poder Judicial. ¡Que no nos paralicen las dificultades! Tengamos presente que las mejores planificaciones, programas, desarrollos, metas, no dejan de ser abstracciones grandilocuentes, si no hay personas dispuestas a asumir compromisos y hacerse responsables”.

Durante la ceremonia, recordó a los integrantes del Poder Judicial de Córdoba que perdieron la vida a causa del coronavirus, y valoró “la generosa entrega de su servicio a la sociedad”.